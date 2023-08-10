Sinema salonundan yoksun Gazze'de halk "açık hava"da beyaz perdeyle buluşuyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir grup gencin başlattığı girişimle kumsalda kurulan açık hava sineması, hayatı zorluklarla geçen Filistinlilere yaz akşamlarında keyifli anlar yaşatıyor.

Gazze'de 1940'lı yıllarda başlayan sinema serüveni, birçok sanatsal aktivite gibi Birinci İntifada'nın patlak verdiği 1987'de sekteye uğradı. Savaş, abluka, ölümler ve güvenlik endişesi gibi nedenlerle sinemaların kapısı birer birer kapandı.

Yıllardır süregelen bu durumu değiştirmek isteyen bir grup genç yönetmen ve aktivist, "Deniz Bizim" isimli girişimi başlattı.

Gazze kenti plajında resmi makamların da desteğiyle kurulan açık hava sineması, Filistinlileri beyaz perdeyle buluşturuyor.

Çocuklar için de çizgi film gösterimleri var

"Deniz Bizim" girişiminin kurucusu Filistinli yönetmen Ali Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık havada özellikle Filistinli yönetmenlerin, bölgesel ve uluslararası ödüller alan filmlerini ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturduklarını belirtti.

Muhenna, girişimin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Fonu'ndan finanse edildiğini, Filistin davası, Nekbe, esaret gibi konuları ele alan yaklaşık 15 filmin programda yer aldığını aktardı.

Bunun yanı sıra çocuklar için de bazı çizgi film gösterimleri olduğunu ifade eden Muhenna, her kesimden insana hitap ederek sinema kültürünü tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Muhenna, "Bu girişimin yalnızca kültürel boyutu yok. Uzun yıllardır İsrail ablukası altında hayat mücadelesi veren halkın sıkıntılarını bir nebze hafifletme, güzel vakit geçirmelerini sağlama amacı taşıyor." dedi.

Muhenna, film gösterimlerinin yaz boyunca süreceğini ekledi.

Ulusal değerleri yansıtan filmler izleyiciyi çekiyor

Filistinli yönetmen Muhammed Es-Savvaf, plajda açık hava sineması fikrinin, Gazze'de sinema salonu bulunmamasından ötürü halka bu imkanı sağlayan güzel bir girişim olduğunu belirtti.

Yönettiği 3 filmin de gösterilenler arasında yer aldığını aktaran Savvaf, ulusal değerleri yansıtan filmlerin izleyiciyi çektiğini söyledi.

Sinemanın evrensel bir dil olarak Filistin davasını ve mücadeleyi yansıtmada önemli bir araç olduğunu dile getiren Savvaf, beyaz perdenin Filistin'de yaşanan gerçekleri yansıtmakta, buradaki halkın özgürlük istediği, ölüm ya da esaret istemediği yönündeki mesajını iletmekte etkili olduğunu vurguladı.

Bölgede sinemanın yok olmasının nedeni İsrail

Gazze'deki Gençlik ve Kültür Heyeti Sanat, Kültürel Miras ve Sergi Dairesi Müdürü Atıf Askul, Birinci İntifada'nın başladığı 1987'ye dek Gazze Şeridi'nde 10'na yakın sinema salonu bulunduğunu aktardı.

İntifada sonrasında sinema salonlarının birer birer kapandığını ve bölgede sinema kültürünün yok olduğunu kaydeden Askul, "Sinema salonlarının kapanmasında ana neden toplumdaki her alana olumsuz etkileri görülen İsrail işgali ve ablukası." dedi.

İsrail'in 2007 yılından beri havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor. Abluka, bölgede yaşayan Filistinlilerin her alanda yaşamını zorlaştırıyor.