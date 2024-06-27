Üye Girişi
Haberler

Sinema Salonlarında Bu Hafta İzleyiciyle Buluşacak Filmler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, altısı yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak.

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, altısı yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Michael Sarnoski'nin üstlendiği korku, bilim kurgu ve dram türündeki "Sessiz Bir Yer: Birinci Gün" filmi, "Sessiz Bir Yer" serisinin hikayesinin başlangıç noktasına odaklanıyor.

Filmin başrollerini Lupita Nyong'o, Joseph Quinn ve Alex Wolff paylaşıyor.

"Yüzyıl İleri"

Macera ve bilim kurgu türündeki "Yüzyıl İleri" filmi, bugünün Moskova'sında yaşayan Kolya ile kendisinden yüz yıl ileride yaşayan Alisa'nın maceralarını takip ediyor.

Yönetmen koltuğunda Aleksandr Andryushchenko'nun oturduğu filmde Darya Vereshchagina, Matvey Astrakhantsev ve Yura Borisov başrol oynuyor.

"Şeyda"

İran yapımı dram filmi "Şeyda", İranlı bir kadının 6 yaşındaki kızıyla Avustralya'ya iltica edip, burada kadın sığınma evine yerleşmesini işliyor.

Noora Niasari'nin yazıp, yönettiği filmde ana karakter Şeyda'yı Zar Amir Ebrahimi canlandırıyor.

"Yakamoz"

Ali Kerem Gülermen'in yönettiği tarihi dram filmi "Yakamoz", 1924'te Kavalalı Balıkçı İsmail Reis ve ailesinin, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sebebiyle İç Anadolu'da bir kasabaya göç etmek zorunda kalmasını konu ediyor.

Filmde Yetkin Dikinciler, Engin Alkan ve Nur Gürkan rol alıyor.

"Ben Bir Babayım"

Murat Uygur'un yönettiği "Ben Bir Babayım", oğlunu düğün günü kaybeden bir babanın acılı hikayesini ele alıyor.

Filmin başrollerinde Abdullah Aslan, Bilge Parlak Yiğit ve Metin Keçeci oynuyor.

"Bir Zamanlar Gelecek: 2121"

Bilim kurgu türündeki "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", gelecekte iklim krizinin yol açtığı kıtlık sebebiyle insanlığın kendini içerisinde bulduğu yeni koşullarda hayatını sürdüren bir ailenin hikayesini anlatıyor.

Serpil Altın'ın yönettiği filmde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk ve Ayşenil Şamlıoğlu başrollerde yer alıyor.

"La Hayde Maske"

Komedi türündeki "La Hayde Maske" ise dünyaca ünlü "La Casa de Papel" dizisinden ilham alarak bir soygun gerçekleştirmeyi planlayan mahalle esnafının maceralarını konu ediyor.

Sefa Özçelik'in yönettiği filmde Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Hüseyin Elmalıpınar başrolleri paylaşıyor.

"Reel İstanbul Organize"

Haftanın bir diğer komedi filmi "Reel İstanbul Organize", Samatya'da bir gecekonduda yaşayan Turgay ve ailesinin başından geçenleri odağına alıyor.

Bülent Orçin'in yönettiği filmin başrolünde Volkan Başaran, Uğur Ercan ve Belma Mamati yer alıyor.

"Harruk"

Haftanın korku filmi "Harruk", küçük bir kasabada görev yapan doktor Berat'ın, kendisine musallat olan kabusların gerçek hayatına sızmasıyla yaşadıklarını konu ediniyor.

Yönetmenliğini Erkan Demir'in üstlendiği filmde Engin Çavga, Gözde Nur Başarır ve Ömer Karanlık oynuyor.

"Blue Lock The Movie-Episode Nagi-"

Shunsuke Ishikawa'nın yönettiği "Blue Lock The Movie -Episode Nagi-" ise bu haftanın tek animasyon filmi olarak dikkati çekiyor.

Film, Seishiro Nagi'nin Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran sınıf arkadaşı Reo Mikage ile macerasını işliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title