Sinem, ölmeden kısa süre önce darbedilmiş

İZMİR'de, iş görüşmesine gittikten sonra eve dönmeyen, 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölüm raporu ortaya çıktı. Raporda; Çiçek'in sırtında morluk, kalçadan baldıra olan kısımda şişlik ve mor renk değişikliği ile alt dudağında lezyon görüldüğü belirtildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan tek şüpheli Burak Kaya'nın (27) da ifadesinde, "Bu kişi, halüsinasyonlar görüyordu. 'Cüneyt ve Ömer yine gelip, beni dövecek mi? Nerede kaldı bunlar?' diye kendi kendine konuşuyordu" dedi.

Bayraklı'da annesinden ayrı olan babası ve babaannesiyle oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbreklerinin iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.

Ön otopsi raporunda ölümü şüpheli bulunan Aslıhan Sinem Çiçek'in kesin ölüm nedeni ise detaylı otopsi ile ortaya çıkacak.