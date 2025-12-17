Haberler

Sinem Çingiloğlu'nu Öldüren Erkek Arkadaşının "Eziyet Suçu"Ndan Beraatine Yapılan İtiraz Reddedildi

Eskişehir'de intihar ihbarıyla gündeme gelen Sinem Çingiloğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili davada, sanık hakkında verilen beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından reddedildi. İstinaf, sanığın kadına karşı eziyet suçu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunu belirtti.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Eskişehir'de hakkında "intihar ihbarı" yapılan 23 yaşındaki Sinem Çingiloğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada, sanık hakkında "kadına karşı eziyet etme suçu"ndan verilen beraat kararına itiraz edildi. İstinaf "kadına karşı kasten öldürme suçu"ndan verilen cezanın isabetli olduğunu belirterek, sanık hakkında "kadına karşı eziyet etme suçu"ndan beraat verilmesi yönündeki istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Sinem Çingiloğlu'nun geçtiğimiz yıl ağustos ayında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri, Sinem Çingiloğlu'nu yerde yatar halde ölü buldu. İhbarı yapan ve Çingiloğlu'nun erkek arkadaşı olduğu belirlenen Aytuğ Özdemirler, Sinem Çingiloğlu'nun intihar ettiğini iddia etti.

Evin içinde yoğun darp izlerine rastlandı

Maktulün ailesinin avukatlarının talepleri ile olay yerinde yapılan inceleme sonucunda maktulün evin içinde saçlarından sürüklenerek dövüldüğü, saçlarının kafa derisi ile birlikte koparıldığı, evin içinde yoğun darp ve cebir izleri, maktule ait kan izleri olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çingiloğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin açılan davada yargılanan Aytuğ Özdemirler'e "kadına karşı kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, Sinem Çingillioğlu'nun ailesi avukatları aracılığı ile kararı sanık hakkında "kadına karşı eziyet etme suçu"ndan beraat verilmesi yönünden  karar itiraz ederek istinafa taşıdı.

İki saat boyunca evde hırıltılı şekilde can çekişti

İstinaf başvurusunda, adli tıp raporunda "sanığın maktulü astıktan sonra maktulden gelen ilk hırıltılı nefes sesi ile son hırıltılı nefes arasında yaklaşık iki saatten fazla süre geçmesine rağmen acilin aranmaması" tespiti gerekçe olarak gösterildi. Başvuruda, "Ayrıca sanık tarafından maktule yönelik darp eylemlerinin son zamanlarda çoğu gece sistematik şekilde tekrarladığı, maktulün yapılan dış beden muayenesi sonucu vücudunda oluşan yaraların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede olduğunun belirlendiği hususları dikkate alındığında sanığın kadına karşı eziyet suçunu işlediğinin sabit olduğu" kaydedildi.

2022 yılında sanık hakkında şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu ortaya çıktı

Öte yandan, maktulün gördüğü şiddet nedeniyle 2022 yılında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu ve sanık hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Söz konusu soruşturma kapsamında alınan ifadelerde maktul ile sanık aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, kendisine küfürler ettiği ve boğazını sıkarak yaraladığı, sanığın ise ifadesinde, maktule küfür ettiğini ancak boğazını sıkmadığını, sadece çenesini tuttuğunu belirttiği kaydedildi. Başvuruda, "Önceleri şikayetçi olan maktulün sonradan şikayetini geri çekmesi üzerine 'hakaret' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarıyla ilgili olarak şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülmekle durumun vehameti biraz olsun anlaşılmaktadır" denildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurusunu, "verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı" gerekçesiyle oy çokluğuyla esastan reddetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
