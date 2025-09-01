SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi Diyarbakır'da Gerçekleşecek

Diyarbakır'da SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi (SineMed) yapılacak.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çok sayıda kamu kuruluşunun paydaşlığında 3–5 Eylül'de DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek kongrede, akademi ve sanat camiası bir araya gelecek.

"Aile" teması çerçevesinde hem çevrimiçi hem de yüz yüze oturumlarda 42 bilimsel bildiri üç gün boyunca katılımcılara sunulacak.

Kongre süresince konuşmacıların özel oturumları, film gösterimi ve gala etkinliği ile uygulamalı drone atölyesi gibi çalışmalar yapılacak.

DÜ Kongre Başkanı ve İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe, sürdürülebilir ve alana değer katacak çalışmaların önemine vurgu yaparak, kongrenin bu sürecin önemli ayaklarından biri olduğunu belirtti.

Bu sürecin en önemli unsurlarından birinin destek ve sahiplenme olduğunu belirten Akmeşe, kongrenin düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Kongrenin bütün oturumları kayıt altına alınarak, YouTube üzerinden erişime açılacak.