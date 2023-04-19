Sındırgılı gençler bayram öncesi şehitliği ziyaret etti

Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi'nde sınavlara hazırlık eğitimleri verilen öğrenciler, Ramazan Bayramı öncesi şehitliğe ziyarette bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki merkezde etüt ve sınavlara hazırlık gibi ders programlarının yanı sıra gelenek ve göreneklerin, ahlaki değerlerin ön plana çıkarıldığı etkinlikler düzenleniyor.

Ramazan ayı boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirildi. İsteyen gençler, bu ayda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti.

İlçe mezarlığında bulunan şehitlikler ve Kılavuz Dede Türbesi'ni ziyaret eden gençlere, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş eşlik etti.

Gençlere, Kuvayımiliye kahramanlarından İbrahim Ethem Akıncı, eski mezar taşları ve Kılavuz Dede hakkında bilgi verildi.

Belediye Başkanı Yavaş, yaptığı açıklamada, başarılı, ahlaklı ve değerlerine sahip çıkan, ülkeyi zirveye taşıyacak gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'da üniversiteye, LGS'ye hazırlanan 260'a yakın öğrencimiz var. İbrahim Ethem Akıncı gibi Kuvayımilliye önderimizi, 1300'lü yıllarda bölgeyi İslamlaştırabilmek için buraya gelmiş Kılavuz Dede'yi ziyaret ettiler. Aynı zamanda da 1903'te tütün meselesi sebebiyle şehit edilmiş Kaymakam Kamil Efe'nin mezarını ziyaret ettiler. Yani bu mezarlıkta metruk bulunan yüzlerce insandan en önemlilerinin hayat hikayelerini de aslında bizden dinlemiş oldular. Şehitliğimizi ziyaret ettik. Burada gençlerin hatimlerini, dualarını da İlçe Müftümüzle yaptık. Burada şehitliğimizde yatan Sındırgı'dan 28 terör şehidimiz var. Onlarında ruhlarına Fatiha okuduk."

Ziyaretin ardından "Gençlik İftarı" gerçekleştirildi.