Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

İlçede 31 Ağustos'ta başlayan festivalde, yöresel oyunlardan halk oyunları gösterilerine, ata sporlarından konserlere zengin bir program sunuldu.

Etkinlikler, yerli ve yabancı grupların sahne aldığı halk oyunları gösterileri, geleneksel Türk sporları cirit ve tek kurşun ile renklendi.

Festival, bugün Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluş günü korteji ve etkinlikleri ile akşam ünlü sanatçı Volkan Konak'ın konseriyle sone erecek.