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Sındırgı-Simav Yolunda Tek Taraflı Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Yaralandı

Sındırgı-Simav Yolunda Tek Taraflı Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Yaralandı
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Sındırgı-Simav kara yolunda gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında tır sürücüsü yaralanarak Balıkesir'e sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı kabinden kurtardı.

Sındırgı-Simav kara yolu Hisaralan Mahallesi sınırlarında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre I.K. kontrolündeki 43 ACF 808 virajı alamayarak yan yattı.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sürücü, sıkıştığı kabinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü tedavi altına alınmak üzere Balıkesir'e sevk edildi. Tedavinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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