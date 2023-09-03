Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurutuluşunun 101. yılı kutlama programı Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.???????

Atatürk Anıtına Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve vatandaşlar Hükümet Konağından başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yavaş, bölgenin düşman işgalinden kurtuluş sürecine kahramanlık gösterip şehit düşenler rahmet diledi.

Geçmişteki Kuvayimilliye kahramanlarının başlattığı Kuvayimilliye ruhunun her an canlı kaldığını belirten başkan Yavaş, "Belki burada çok büyük savaşlar olmadı ama büyük savaşların önüne geçen çok iyi mücadeleler oldu. Darbeleri engelleyen yine o ruh oldu. Türk milleti oldu. O yılları o günkü şartlara göre düşünmek lazım. Bugüne geldiğimizde bizim atalarımızın bu memleketimizi vatan olarak kıldığı bu günde bizler evlatları olarak o şehitlerimiz rahat uyusunlar ki vatanımıza sahip çıkıyoruz. Geçmişimizi unutmuyor, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Balıkesir Bakım Okulu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi, gösteri sundu.

Sındırgı belediyesi halk oyunları gösterisi ve şehitler için yapılan dua ile kutlama programı sona erdi.