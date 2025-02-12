Sındırgı'nın Çam Ormanları Karla Kaplandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı. Dronla görüntülenen manzara, endemik bitki örtüsü ve çam ormanları ile birlikte eşsiz görüntüler sundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki çam ormanları kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçenin 1764 rakımlı Ulus Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü ve sis bulutları dronla görüntülendi.
Endemik bitki örtüsü ve çam ormanlarıyla dikkati çeken Ulus Dağı'nda yeşil ve beyazın buluşması güzel görüntüler oluşturdu.
Dağın zirve kısmında ise kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel