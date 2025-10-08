Haberler

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Gazze'ye Destek Klipi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları klip ile Gazze'ye destek verdiler. Klipte, İsrail'in Filistin'deki insanlık dramı ve bunun çocuklar üzerindeki etkisi vurgulandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Gazze'ye destek için klip hazırlandı.

Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan klipte öğrenciler, İsrail'in Filistin'de yaşattığı insanlık dramının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin işlendi.

Barış ve insan hakları mesajlarının verildiği klip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

