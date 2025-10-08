Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Gazze'ye Destek Klipi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları klip ile Gazze'ye destek verdiler. Klipte, İsrail'in Filistin'deki insanlık dramı ve bunun çocuklar üzerindeki etkisi vurgulandı.
Barış ve insan hakları mesajlarının verildiği klip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel