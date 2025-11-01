Haberler

Sındırgı Depreminin Ardından Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını ve 760 bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin 1 ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
