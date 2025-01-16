Ulus Dağı'nda Etkili Sis Dronla Görüntülendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1974 metre yüksekliğindeki Ulus Dağı, etkili olan sis nedeniyle muhteşem manzaralar oluşturdu. Dronla kaydedilen görüntüler, sisle kaplı dağ ve çevresinin güzelliğini gözler önüne serdi. Sındırgı'daki bu doğal olay, doğa severler için keyifli bir görsel şölen sundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı'nda etkili olan sis dronla görüntülendi.
Sındırgı'da etkili olan sis nedeniyle 1974 metre yükseklikteki Ulus Dağı'nda güzel görüntüler oluştu.
Adeta sisle kaplı olan dağ ve çevresi dronla kaydedildi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel