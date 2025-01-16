Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı

Ulus Dağı'nda Etkili Sis Dronla Görüntülendi

Ulus Dağı'nda Etkili Sis Dronla Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1974 metre yüksekliğindeki Ulus Dağı, etkili olan sis nedeniyle muhteşem manzaralar oluşturdu. Dronla kaydedilen görüntüler, sisle kaplı dağ ve çevresinin güzelliğini gözler önüne serdi. Sındırgı'daki bu doğal olay, doğa severler için keyifli bir görsel şölen sundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı'nda etkili olan sis dronla görüntülendi.

Sındırgı'da etkili olan sis nedeniyle 1974 metre yükseklikteki Ulus Dağı'nda güzel görüntüler oluştu.

Adeta sisle kaplı olan dağ ve çevresi dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
img

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
img

Cinayet için 8 yıl kendini eğitti, 3 saniyelik görüntüyle yakalandı
img

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.