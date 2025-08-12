Sındırgı'daki Depremzedelere Kontenyer Kurulumu Tamamlandı

Sındırgı'daki Depremzedelere Kontenyer Kurulumu Tamamlandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremin en çok etkilediği Alacaatlı köyünde 10 konteynerin kurulumunun tamamlandığını duyurdu. AFAD ekipleri, yıkık ve ağır hasarlı binaları olan vatandaşlar için konteyner kurulumu çalışmalarına devam edecek.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1'lik depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyünde, 10 konteynerin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlarımız için konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı. Yıkık ve ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için AFAD konteyner kurulumuna devam edecek. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
