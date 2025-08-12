Sındırgı'daki Depremzedelere Kontenyer Kurulumu Tamamlandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1'lik depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyünde, 10 konteynerin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlarımız için konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı. Yıkık ve ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için AFAD konteyner kurulumuna devam edecek. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.