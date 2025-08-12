Sındırgı'daki Depremde Yıkılan Binanın Enkazı Kaldırıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, molozları kamyonlara yükleyerek Sındırgı Belediyesine ait hafriyat alanına döktü. Depremdeki artçılar nedeniyle vatandaşlar zaman zaman korku yaşasa da günlük yaşam normale dönmeye başladı.

???????Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 4 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.

Enkaz ve çevresinden kaldırılan molozların, Sındırgı Belediyesine ait kum ocağındaki hafriyat alanına döküldüğü öğrenildi.

Binada yaşayanların kişisel veya kıymetli eşyalarının bulunduğu durumlarda ara verilen çalışmaları, AA ekibi görüntüledi.

Öte yandan, bölgedeki artçılar nedeniyle vatandaşların zaman zaman korku yaşamasına karşın günlük hayatın normale döndüğü gözlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
