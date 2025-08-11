Sındırgı'daki Depremde Yıkılan Bina İçin Soruşturma Başlatıldı

Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik depremde yıkılan 3 katlı bina ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müteahhit ve bina sahibi gözaltına alındı.

1) MÜTEAHHİT İLE BİNA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Sındırgı'da 6.1'lik depremde yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntülendi (3)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de meydana gelen depremde 3 katlı binanın yıkılması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır. Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
