Sındırgı'daki Deprem Sonrası Hasar Tespiti: 127 Bağımsız Bölüm Ağır Hasarlı veya Yıkık

'127 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI VEYA YIKIK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, 1683 binadaki 3 bin 684 bağımsız bölümün incelendiğini, 80 konut, 45 iş yeri ve 2 ahır olmak üzere toplam 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini bildirdi.