Sındırgı'daki Deprem Sonrası Hasar Tespiti: 127 Bağımsız Bölüm Ağır Hasarlı veya Yıkık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, 1683 binadaki 3 bin 684 bağımsız bölümün incelendiğini, 80 konut, 45 iş yeri ve 2 ahır olmak üzere toplam 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini bildirdi.
