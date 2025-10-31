Haberler

Sındırgı'daki Deprem Sonrası Enkaz Kaldırma ve Yıkım Çalışmaları Tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı, ağır hasarlı yapılarda ise kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, hasar tespit çalışmalarını devam ettiriyor.

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki 2 depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin ilçedeki saha çalışmaları sürüyor.

Yapılan incelemelerin ardından Balıkesir Caddesi, Akhisar Caddesi ve İbiler Caddesi'nde 2,4 ve 5 kattan oluşan ağır hasarlı toplam 9 bina ile 2 metruk binanın kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmalarına Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
