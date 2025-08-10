Sındırgı'da Yıkılan Binada Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı ilçesinde yıkılan bir binada 2 kişinin kurtarıldığını, 2 vatandaş için ise kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.