Sındırgı'da Yangın: Tahıl Ambarı ve Samanlıklar Kül Oldu

Sındırgı'da Yangın: Tahıl Ambarı ve Samanlıklar Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında tahıl ambarı ve üç samanlık kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında, tahıl ambarı ve üç samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Kürendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yakındaki tahıl ambarına ve üç samanlığa sıçrayan yangına, olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alan sıçramadan söndürülen yangında, samanlıklar ve tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.