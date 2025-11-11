Sındırgı'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Bazı vatandaşlar, yağış altında günlük işlerine devam etmeye çalıştı.
Balıkesir'de depremlerin yaşandığı Sındırgı ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerinin meydana geldi.
Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Bazı vatandaşların yağış altında günlük işlerini sürdürmeye çalıştığı gözlendi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel