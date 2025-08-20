Sındırgı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 45 BA 691 plakalı otomobil, çevre yolu Kocaköprü mevkisinde V.Ç'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü V.Ç. ile K.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan V.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuray Sayarı, eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu

Eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.