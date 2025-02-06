Sındırgı'da Kar Yağışı Sevinci
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 70 yaşındaki Celal Kırtay'ın kar yağışı nedeniyle yaşadığı sevinç kameraya yansıdı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
İlçeye bağlı kırsal Derecikören Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Celal Kırtay'ın kar yağışı nedeniyle yaşadığı sevinç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel