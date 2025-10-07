Sındırgı'da İlkokul Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Koreografisi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Gazze'ye destek olmak amacıyla okul bahçesinde bir koreografi düzenleyerek 'Gazze' yazısını oluşturdular. Etkinlik, dronla kaydedildi ve öğrenciler Filistin'e destek sloganları attı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilkokul öğrencileri Gazze'ye destek amaçlı koreografi yaptı.
Okul bahçesinde toplanan Atatürk İlkokulu öğrencileri, "Gazze" yazısı oluşturdu.
Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde düzenlenen etkinlik dronla da kayıt altına alındı.
Öğrencilerin Filistin'e destek sloganları atarak ellerindeki bayrakları dalgalandırdı.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel