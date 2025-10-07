Haberler

Sındırgı'da İlkokul Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Koreografisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Gazze'ye destek olmak amacıyla okul bahçesinde bir koreografi düzenleyerek 'Gazze' yazısını oluşturdular. Etkinlik, dronla kaydedildi ve öğrenciler Filistin'e destek sloganları attı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilkokul öğrencileri Gazze'ye destek amaçlı koreografi yaptı.

Okul bahçesinde toplanan Atatürk İlkokulu öğrencileri, "Gazze" yazısı oluşturdu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde düzenlenen etkinlik dronla da kayıt altına alındı.

Öğrencilerin Filistin'e destek sloganları atarak ellerindeki bayrakları dalgalandırdı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

İşte yeni piyasa değeri! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.