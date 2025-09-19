Haberler

Sındırgı'da Elektrik Panosundan Kıvılcımlar Yangın Çıkardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde elektrik panosundan çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangın çıkmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde elektrik panosundan çıkan kıvılcımlar nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Camikebir Mahallesi'nde elektrik panosunda oluşan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
