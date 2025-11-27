Haberler

Sındırgı'da Depremzede Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Moral Buldu

Sındırgı'da Depremzede Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Moral Buldu
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ağustos ayından bu yana süren depremlerden etkilenen çocuklar, 'Geleneksel Oyunlar Tırı'nda bir araya gelerek mangala, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar oynadı. Etkinlik, çocukların deprem sonrası moral bulması ve geleneksel oyunları öğrenmeleri amaçlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağustos ayından bu yana devam eden depremlerden etkilenen çocuklar, ilçeye konuşlandırılan "Geleneksel Oyunlar Tırı"nda oyunlar oynadı.

Balıkesir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan tır, ilçedeki okullardan gelen öğrencileri ağırladı.

Çocuklar, mangala, mas güreşi, halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunları deneyimledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, AA muhabirine, etkinlikle geleneksel oyunları yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Özellikle deprem felaketi yaşayan Sındırgı'da çocukların kaynaşması, birlikte oyun oynaması ve depremi unutması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini vurgulayan Özalp, "Şarjı bitmeyen oyunlarımız olan geleneksel oyunlarımızı çocuklarımız hem öğreniyor hem de yeniden deneyimliyor. Çocukların bunları diğer arkadaşlarına öğretmesi için hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
