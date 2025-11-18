Haberler

Sındırgı'da Depremler Sonrası Karavan Yaşamı

Sındırgı'da Depremler Sonrası Karavan Yaşamı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası, artçı sarsıntılardan korkan bazı vatandaşlar, günlük yaşamlarını karavanlarda sürdürüyor. Depremler nedeniyle güvenli hissetmeyen sakinler, karavanları bir çözüm olarak tercih ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerin ardından süren artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan bazı vatandaşlar, günlük yaşamlarını karavanlarda sürdürüyor.

Sındırgı'da yaşanan sarsıntılar yüzünden günlük hayatını karavanda geçiren ilçe sakinlerinden Habibe Durmuş, AA muhabirine, ilçedeki evlerde kendilerini güvende hissedemediklerini söyledi.

Sürekli sarsıntıların yaşandığını anlatan Durmuş, "Evde uyuyamıyoruz. Korkudan elimiz ayağımız titriyor. Bu yüzden karavan aldık. Burada yatıyoruz." dedi.

Karavanda yaşamını sürdüren Özge Sarı ise ikinci depremden sonra psikolojik olarak yıprandıklarına değinerek, "Evde uyku düzenimiz tamamen yok olmuş durumdaydı. Ailemle karavan gibi bir çözüm bulduk. Karavan bizi daha iyi hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Karavan satışı yapan Ahmet Çelik de bölgede yaşanan depremler ve devam eden artçılar nedeniyle talebin arttığını belirtti.

Vatandaşların sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşadığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Sapasağlam olmasına rağmen evimizde duramıyoruz. İnsanlar açık alanlarda ailesini koruyabilecekleri çözümler arıyor. Kış aylarında çadır gibi seçenekler mümkün olmadığından karavanlar tercih ediliyor. Bugün evin önüne çekebilir, yarın başka yere götürebilirler. Depremler bittikten sonra da tatil amaçlı kullanılabilir."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak ilişki cinayeti kamerada! İç çamaşırıyla kaçarken katletti

Yasak ilişki cinayeti kamerada! İç çamaşırıyla kaçarken katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.