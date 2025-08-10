Sındırgı'da Depremle 10'dan Fazla Bina Yıkıldı

SINDIRGI'DA 10'DAN FAZLA BİNA YIKILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Koordinasyon Merkezi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir Afet İşleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde; Balıkesir il merkezinde yıkım olmadığı, Sındırgı ilçesinde 10'dan fazla binanın yıkıldığı ve can kaybına ilişkin henüz net bilgi bulunmadığı bildirildi. Manisa İtfaiyesi ile yapılan görüşmede, Akhisar'da 1 adet hasarlı bina ihbarı aldıkları belirtildiği vurgulandı.

İZMİR'DE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihbar hatları (HİM 153 ve 112 İtfaiye) ve Acil İzmir uygulaması üzerinden gelen ihbarlarda olumsuz bir durum tespit edilmediği belirtildi. 30 ilçe afet işleri müdürlükleri ve ilçelerdeki itfaiye birimlerinden alınan bilgilere göre İzmir genelinde olumsuz bir durum bulunmadığı da kaydedildi. Destek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden Aliağa Kurtarma Aracı ve Bergama AKS Aracı Sındırgı ilçesine yönlendirildiği bildirildi.

MANİSA'DA 6 İLÇEDE BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU

Manisa İl Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen bilgilere göre ise Kırkağaç'ın Hacet Mahallesi'nde 6 evde orta dereceli hasar oluştu, 1 hayvan damı zarar gördü. Akhisar'ın Akkocalı ve Gördes'in Evciler mahallerindeki 5'er evde orta dereceli hasar oluştu. Salihli'nin Taytan Mahallesi'ndeki 1 evde orta derecede hasar oluştu, 6 zeytin ağacı zarar gördü. Selendi'nin Yukarıtefen Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinde eğilme, Demirci'nin ilçesinin Kargınışıklar Mahallesi'nde 2 ev, Mezitler Mahallesi'nde 1 ev olmak üzere toplam 3 evde orta dereceli hasar meydana geldi.

Söz konusu ilçelerde yıkılan ev, can kaybı ve yaralanma ise olmadığı belirtildi.

