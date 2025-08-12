Sındırgı'da Depremde Yıkılan Bina Sahibine Tutuklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bina nedeniyle bina sahibi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Müteahhit ise konutu terk etmeme tedbiriyle serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan gözaltına alınan bina sahibi tutuklandı, müteahhit ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sındırgı ilçesinde önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Camikebir Mahallesi'ndeki Kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi.

Bina sahibi İ.E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, müteahhidi S.S. ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
