Sındırgı'da Deprem Sonrası Kalıcı Konutların İnşası Başlıyor

(ANKARA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kalıcı konutların inşasına yönelik süreç başlatılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde toplam 531 bağımsız bölümden oluşan afet konutları ve köy evleri için bugün temel atma töreni düzenleyecek. Proje kapsamında Sındırgı ilçesi Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 adet TOKİ konutu, iki ilçenin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri inşa edilmesi planlanıyor.

Törene ilişkin paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Afetten etkilenen şehirlerimizde hiç vakit kaybetmeden işe koyuluyoruz. Depremin bir ay sonrasında Sındırgı ve Bigadiç'te 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu olmak üzere 531 bağımsız bölümün temelini bugün atıyoruz. Hayırlı olsun" mesajını verdi. Bakanlık, depremin ardından bölgede yürüttüğü incelemelerde 729 binada bulunan toplam bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit etmişti.

TOKİ'den 248 konutluk sosyal konut projesi

Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Balıkesir Sındırgı ilçesi Çavdaroğlu Mahallesi'nde hak sahipleri için 248 sosyal konutun yapımı planlandı. Bu konutların 200'ü 2+1, 48'i ise 3+1 olarak projelendirildi.

Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan satış duyurusuna göre, konutlar için başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile tahsil edilecek. Aylık taksitler, yılda iki kez olmak üzere ocak ve temmuz aylarında, memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Yapım sürecinin TOKİ tarafından yürütülmesi planlanırken, hak sahiplerinin konutlara ilişkin bilgilendirmeleri kurum tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Bakanlık, afet sonrası kalıcı konut üretimine ilişkin çalışmaların diğer illerde de benzer şekilde sürdüğünü açıkladı.