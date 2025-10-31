Haberler

Sındırgı'da Deprem Sonrası İlk Cuma Namazı Çadırda Kılındı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bazı camilerin hasar görmesi nedeniyle vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırda ilk cuma namazını kıldı. İmam Feyzullah Çötel, bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, ilk cuma namazını Afad'ın kurduğu çadırda kıldı.

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerde bazı camilerin hasar görmesi nedeniyle cuma namazı, AFAD ekiplerince Şerifpaşa Meydanı'na kurulan çadır mescitte kılındı.

Cuma namazını kıldıran imam Feyzullah Çötel, yaptığı açıklamada, Allah'tan böylesi afetleri ve acıları bir daha yaşatmaması diledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Haberler.com
