Sındırgı'da Deprem Sonrası Hayat Normale Dönmeye Başlıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar günlük yaşamlarına dönme çabası içinde. Esnaf dükkanlarını açarken, hasar tespit çalışmaları sürmekte ve yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İlçe merkezinde bazı esnaf tamiratlarını yaptığı dükkanlarını açarken, Sındırgı kapalı pazar yerinde ise vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İncelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

İlçede kurum ve kuruluşların çalışmaları sürerken, vatandaşlar da rutin hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Haberler.com
