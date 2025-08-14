Sındırgı'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlanan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgeye gelen 280 ekip, 560 personel, 75 mahallede hasar tespit çalışması yürütüyor.

Depremden etkilenen binalarda incelemeler yapan ekipler, depremin etkilerini araştırıyor.

Hasarın taşıyıcı kolonlarda olup olmadığına bakan ekipler, çatlakları veya oluşan hasarı fotoğraflayarak sisteme yüklüyor.

"Hasar tespitlerinin yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem olur olmaz hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Depremin ertesi günü saat 08.00 itibarıyla hasar tespit çalışmalarına 50 ekiple başladıklarını belirten Oral, "Şu anda depremin 4. günü, ekip sayımız 280'e ulaştı. Hızlı bir şekilde tespitlerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumdayız. Yani yapacağımız tüm hasar tespitlerinin yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız." diye konuştu.

Oral, Sındırgı'daki 75 mahalleden 60'ında hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalan kısmı da en geç yarın akşama kadar tamamlamayı bekliyoruz. Biz tespitlerimizi tamamlar tamamlamaz hemen bunların bildirimini yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız, kendilerinin evinin az hasarlı olduğu ya da hasarsız olduğu bildirilmişse bu evlere gönül rahatlığıyla girebilirler. Onda bir sıkıntı yok. Ağır hasarlı olan evlere girilmemesi gerekiyor. İnşallah tespitlerimizi tamamladıktan sonra listelerimizi hem muhtarlıklara hem kaymakamlıklara hem bizim İl Müdürlüğümüze asacağız. Buradan vatandaşlarımız kontrol edebilirler. Hatta bir aylık bir itiraz süresi var. Şayet bir tereddütleri varsa itirazda bulunabilirler. Bu süreç bir ay içerisinde tamamlanacak ve kesinleşecek. Bizim bir aylık askı süremizin sonunda bu hasarlar kesinleşmiş oluyor. Arkasından AFAD Başkanlığımız hak sahipliği çalışmasını tamamlayarak süreci devam ettirmiş olacak."