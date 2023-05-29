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Sındırgı'da Demokrasi Zaferi Sokaklara Taştı

Sındırgı'da Demokrasi Zaferi Sokaklara Taştı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 28 bin 149 seçmenin olduğu sandıklarda 24 bin 802 geçerli oy kullanıldı. Güven tazeleyerek 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57,60 oy aldı. Demokrasi zaferinin yaşandığı ilçede seçim sonuçlarıyla birlikte gelen Büyük Türkiye Zaferi coşkusu parti binalarından başlayarak sokaklara taştı. Konvoylarla seçim zaferini kutlayan Sındırgılı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında kutlamalarına devam etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 28 bin 149 seçmenin olduğu sandıklarda 24 bin 802 geçerli oy kullanıldı. Güven tazeleyerek 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57,60 oy aldı.

Demokrasi zaferinin yaşandığı ilçede seçim sonuçlarıyla birlikte gelen Büyük Türkiye Zaferi coşkusu parti binalarından başlayarak sokaklara taştı. Konvoylarla seçim zaferini kutlayan Sındırgılı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında kutlamalarına devam etti. Kardeşlik çerçevesinde gerçekleşen kutlamalar olaysız son buldu. Meydanlarda Türk bayrakları dalgalandı. Vatandaşlar Büyük Türkiye Zaferini Türk bayrakları ile kutladı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Büyük Türkiye Zaferi kutlu olsun, Türkiye kazandı, Sındırgı kazandı. Teşekkürler Sındırgı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir Demokrasi Güncel Haberler

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