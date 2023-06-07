Sındırgı'da Çaygören Barajı'nda atık toplama etkinliği düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Çaygören Barajı'nda atık toplama etkinliği düzenledi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı ve Zenit Madencilik işbirliğiyle Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, öğrenciler ve çalışanlar katıldı.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çevre duyarlılığını artırmak için önemli olduğunu vurguladı.

Yavaş ise "Doğaya çıkalım, doğallığın keyfini, hazzını alalım ama lütfen çöpümüzü, herhangi bir yere sıkıntı verecek bir şeyi bırakmayalım." dedi.

Etkinliğin ardından Zeytindalı Meydan Parkı'nda çevre konulu seminer verildi.