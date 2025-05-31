Sındırgı'da Ahır Çöktü: 2 Koyun Telef Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Çelebiler Mahallesi'nde içerisinde 140 koyunun olduğu ahır henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda mahsur kalan 140 koyundan 138'i canlı olarak kurtarıldı. Olayda 2 koyunun telef oldu.