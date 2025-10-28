Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Geçici Barınma Alanları Açıldı

(BALIKESİR) - Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik, okul ve ibadethaneler dahil birçok kamusal alanın geçici barınma amaçlı kullanıma açıldığını duyurdu.

Balıkesir Valiliği, Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından geçici barınma alanlarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilçedeki tüm okul binaları, camiler, Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri'nin vatandaşların kullanımına açıldığı bildirildi.

Açıklamada, barınma ihtiyacı olanların (0266) 516 10 01 numaralı telefon üzerinden Sındırgı Kaymakamlığı ile irtibata geçebileceği belirtildi.