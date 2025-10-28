Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Hasar ve Kurtarma Çalışmaları

1) SINDIRGI'DA 6.1'LİK DEPREMDE YIKILAN VE HASAR GÖREN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (4)

SINDIRGI 4.8 İLE SALLANDI

Balıkesir Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından art arda depremler sürüyor. İlçede 4.2 ve 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından saat 10.54'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

ENKAZDAN KURTARILDI

Ayrıca Sındırgı kırsal Işıklar Mahallesi'nde depremde yıkılan İbrahim Erbaş'a ait hayvan damında enkaz altında kalan eşek vatandaşların yardımıyla enkaz altından sağ çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.