Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 09.41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,38 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

