Sincar'da Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma - Haberler

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Sincar'da Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma

AA - Safiye Karabacak - Güncel
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Sincar'da Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Irak ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre, ordu birlikleri, sabah saatlerinde PKK'nın yerel unsurlarının Sincar ilçesindeki kontrol noktasını boşaltmalarını istedi.

Kontrol noktasını boşaltmayı reddeden PKK'lı teröristler ile ordu birlikleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışma sonucunda Irak ordusunun kontrol noktasını tahliye ettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.

Yerel medyada da Irak ordusu ve terör örgütü arasında çatışma yaşandığı haberleri yer aldı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması halen uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

AA / Safiye Karabacak - Güncel

Çatışma, Terör, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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