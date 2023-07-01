Sincan Sanayi Bölgesinde Korkutan Yangın
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Otluk alanda başlayan yangın, hızla yayılarak işyerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- Sincan Sanayi Bölgesinde korkutan yangın
ANKARA - Ankara'nın sincan ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayi Bölgesi girişinde bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Havaların ısınmasıyla kurumaya başlayan otlar hızla yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştı. İtfaiye ekipleri sanayi bölgesindeki işyerlerine sıçramadan yangını söndürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel