- Sincan Sanayi Bölgesinde korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın sincan ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayi Bölgesi girişinde bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Havaların ısınmasıyla kurumaya başlayan otlar hızla yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştı. İtfaiye ekipleri sanayi bölgesindeki işyerlerine sıçramadan yangını söndürdü.