Sincan Otomobil Festivali Modifiye Araç Tutkunlarını Ağırladı

Başkentte düzenlenen Sincan Otomobil Festivali, modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi.

Sincan Park'ta düzenlenen festivale, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda otomobil meraklısı katıldı.

Festivalde, katılımcılar araçlarını çeşitli kategorilerde yarıştırma imkanı buldu. "Güzellik" ve "desibel" yarışmaları sürücüler ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Havanın serin ve yağışlı olmasına rağmen iki gündür burası dolup taşıyor. Çok ciddi bir ilgi ve katılım var. Burada yüzlerce araç desibel ve güzellik yarışması gibi çok farklı kategorilerde yarışıyor. 'Bir araç ne kadar modifiye edilebilir' sorusunun cevabı burada. Gerçekten bu işin tutkunu çok fazla." dedi.