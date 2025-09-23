Sincan'daki Atık Depolama Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde atık depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde bulunan atık yönetimi ve ara depolama tesisinde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaştırılmak üzere biriktirilen atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yanan atıklardan yükselen duman, kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.