Sincan'da Yüksek Sesle Müzik Açan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Ankara'nın Sincan ilçesinde aracında yüksek sesle müzik açarak etrafa rahatsızlık veren ve ehliyeti de bulunmayan kişiye 18 bin 795 lira ceza uygulandı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ayrıca aracı trafikten men edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde aracında yüksek sesle müzik açarak etrafa rahatsızlık veren ve ehliyeti de bulunmayan kişiye 18 bin 795 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Törekent Mahallesi'ndeki bir parkın çevresinde yüksek sesle müzik açılan araç olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri söz konusu aracı tespit ederek yakaladı.

Ehliyetinin de olmadığı belirlenen sürücüye 18 bin 795 lira idari para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.