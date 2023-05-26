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Sincan'da Yağış Yeniden Başladı

Güncel Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün sele yol açan yağış, bugün yeniden başladı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de dün kendisini yağmur ve dolu olarak göstermişti. Bugün de yine Ankara'nın batı ilçelerinden bir tanesi olan Sincan'da etkisini gösteren yağmur, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Dün selin vurduğu Sincan'da yağış yeniden başladı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde dün sele yol açan yağış, bugün yeniden başladı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de dün kendisini yağmur ve dolu olarak göstermişti. Öğleden sonra etkili olan yağmur, köprü altlarını, metroları ve işlek caddeleri kullanılamaz hale getirmişti. Bugün de yine Ankara'nın batı ilçelerinden bir tanesi olan Sincan'da etkisini gösteren yağmur, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Güncel

Ankara Sincan Güncel Haberler

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