Sincan'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, iddiaya göre ters yönde ilerleyen otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücü S.G. hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sincan Temelli yolunda meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen S.G. idaresindeki 34 BJG 595 plakalı otomobil, N.Ş.'nin kullandığı 07 NST 46 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın çevredekilerin müdahalesi ile söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü S.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Minibüs şoförü N.Ş. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. S.G.'nin cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.