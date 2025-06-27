Sincan'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Kazada her iki araç hurdaya döndü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Polatlar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sincan'dan Polatlar Mahallesi yönünde giden hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görerek yardıma gelen Mustafa Koçyiğit, "Geldiğimizde sürücülerden birinin hafif yaralı olduğunu, diğerinin de hayatını kaybettiğini gördük. Yukarıdan gelen otomobil kontrolünü kaybedince aşağıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmış. Karşı yönlerden geliyormuş araçlar, yukarıdan gelen araç biraz süratliymiş" dedi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Nisa MİĞAL- Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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