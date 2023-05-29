Sincan'da sağanak sonrası su baskını
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Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar su altında kalırken, vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
Sincan'da sağanak sonrası su baskını
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar su altında kalırken, vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, Sincan'ın Pınarbaşı Mahallesi Kuyumcu Caddesi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Göle dönen yolda bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel