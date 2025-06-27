Sincan'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sincan'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından trafik normale döndü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sincan-Temelli yolu Polatlar Mahallesi mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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