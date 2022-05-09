Sincan'da okul servis aracının bina duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Okul servis aracı ve çarptığı bina Ambulansların bekleyişi Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Servis aracından görüntüler Servis aracının duvarına çarptığı kadın ile röportaj ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde okul servis aracının bina duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
SİNCAN, ANKARA (AA) - Okul servis aracı ve çarptığı bina
Ambulansların bekleyişi
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
Servis aracından görüntüler
Servis aracının duvarına çarptığı kadın ile röportaj ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde okul servis aracının bina duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
AA / Aykut Karadağ - Güncel